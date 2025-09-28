Ławką wybili szybę, liczne samochody zdewastowane. Wandale z Warszawy poszukiwani

Warszawa. Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów

Z piątku na sobotę, około godziny trzeciej w nocy, mieszkańcy osiedla Stegny w Warszawie zostali obudzeni przez niepokojące odgłosy. Nieznani sprawcy zamienili spokojny parking w scenę z horroru. Kilkanaście samochodów zostało doszczętnie zdewastowanych, donosi TVN24.

Zniszczonych zostało co najmniej 17 pojazdów.

Uszkodzenia są różnorodne: wgniecenia, zarysowania, wybite szyby, pourywane lusterka, uszkodzone tablice rejestracyjne.

Policja szacuje straty.

Kto to zrobił? Trwają poszukiwania

- Obecnie trwają intensywne działania policjantów w celu ustalenia osób, które dokonały tych zniszczeń - powiedziała TVN24 asp. sztab. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji II. Dodała, że przy mniejszych uszkodzeniach, nie wszyscy właściciele pojazdów zdecydowali się zgłosić wandalizm.