Ławką wybili szybę, liczne samochody zdewastowane. Wandale z Warszawy poszukiwani

Warszawa. Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów
Z piątku na sobotę, około godziny trzeciej w nocy, mieszkańcy osiedla Stegny w Warszawie zostali obudzeni przez niepokojące odgłosy. Nieznani sprawcy zamienili spokojny parking w scenę z horroru. Kilkanaście samochodów zostało doszczętnie zdewastowanych, donosi TVN24.
- Zniszczonych zostało co najmniej 17 pojazdów.
- Uszkodzenia są różnorodne: wgniecenia, zarysowania, wybite szyby, pourywane lusterka, uszkodzone tablice rejestracyjne.
- Policja szacuje straty.
Kto to zrobił? Trwają poszukiwania
- Obecnie trwają intensywne działania policjantów w celu ustalenia osób, które dokonały tych zniszczeń - powiedziała TVN24 asp. sztab. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji II. Dodała, że przy mniejszych uszkodzeniach, nie wszyscy właściciele pojazdów zdecydowali się zgłosić wandalizm.