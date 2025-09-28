Ławką wybili szybę, liczne samochody zdewastowane. Wandale z Warszawy poszukiwani

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-28 18:21

Z piątku na sobotę, około godziny trzeciej w nocy, mieszkańcy osiedla Stegny w Warszawie zostali obudzeni przez niepokojące odgłosy. Jak się okazało, na parkingu przy ulicy Neseberskiej grasowali wandale. Ich celem stały się zaparkowane samochody.

Super Express Google News

Warszawa. Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów

Z piątku na sobotę, około godziny trzeciej w nocy, mieszkańcy osiedla Stegny w Warszawie zostali obudzeni przez niepokojące odgłosy. Nieznani sprawcy zamienili spokojny parking w scenę z horroru. Kilkanaście samochodów zostało doszczętnie zdewastowanych, donosi TVN24.

  • Zniszczonych zostało co najmniej 17 pojazdów.
  • Uszkodzenia są różnorodne: wgniecenia, zarysowania, wybite szyby, pourywane lusterka, uszkodzone tablice rejestracyjne.
  • Policja szacuje straty.
Wandale zniszczyli pasieki

Polecany artykuł:

Szokujący incydent w Warszawie. Wandale zbezcześcili głaz upamiętniający Jana P…

Kto to zrobił? Trwają poszukiwania

- Obecnie trwają intensywne działania policjantów w celu ustalenia osób, które dokonały tych zniszczeń - powiedziała TVN24 asp. sztab. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji II. Dodała, że przy mniejszych uszkodzeniach, nie wszyscy właściciele pojazdów zdecydowali się zgłosić wandalizm.

Polecany artykuł:

Furiat grasuje na Białołęce! Pomazał auta i grozi mieszkańcom. "To prezent od w…
Wandal zdewastował ponad 20 aut
14 zdjęć
Sonda
Byłeś/aś kiedyś świadkiem wandalizmu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki