Legia Warszawa - FK Aktobe: Taka przeszłość łączy oba kluby! Świetna wiadomość dla "Wojskowych"

Legia - FK Aktobe: Trudny sprawdzian

FK Aktobe będzie rywalem Legii Warszawa w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Pierwszy mecz odbędzie się 10 lipca przy ul. Łazienkowskiej, rewanż zaplanowano na 17 lipca w Kazachstanie. Losowanie par odbyło się we wtorek w siedzibie UEFA w Nyonie. Los nie był łaskawy dla stołecznego klubu. Choć Legia była w gronie rozstawionych zespołów, mogła trafić na bardziej „logistycznie” korzystnych rywali, takich jak AEK Larnaka, Paksi FC czy Lewski Sofia. Ostatecznie jednak los przydzielił jej najtrudniejszy z możliwych kierunków – Kazachstan.

To nie będzie pierwsze starcie z FK Aktobe w europejskich pucharach. W sezonie 2014/15 Legia pokonała tę drużynę dwukrotnie – 1:0 na wyjeździe i 2:0 w Warszawie – awansując wówczas do fazy grupowej Ligi Europy. Trzy lata później z kolei uległa innemu zespołowi z Kazachstanu, FK Astana, i pożegnała się z rozgrywkami już na etapie kwalifikacji.

FK Aktobe zagra z Legią: Sukcesy drużyny z Kazachstanu

FK Aktobe to pięciokrotny mistrz Kazachstanu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów w tym kraju. W ubiegłym sezonie wywalczył Puchar Kazachstanu, a obecnie zajmuje trzecie miejsce w tamtejszej ekstraklasie, rozgrywanej systemem wiosna–jesień.

Choć dla polskich klubów wyjazdy do Azji Środkowej zawsze wiążą się z dodatkowymi wyzwaniami – długą podróżą, zmianą strefy czasowej i klimatu – Legia przystępuje do tej rywalizacji jako faworyt. To jednak tylko pierwszy z czterech kroków na drodze do fazy ligowej Ligi Europy.

Ile dwumeczów musi wygrać Legia, by trafić do Ligi Europy?

Aby awansować do grupy Ligi Europy, Legia będzie musiała pokonać czterech kolejnych rywali w systemie mecz i rewanż. Ewentualna porażka na którymkolwiek etapie nie kończy europejskiej przygody, lecz oznacza „spadek” do eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Podopieczni Edwarda Iordanescu – nowego szkoleniowca Legii – mają więc jasny cel, ale droga do niego będzie wymagająca. Już pierwszy rywal zmusi warszawski zespół do maksimum koncentracji i pełnego zaangażowania.

