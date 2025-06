Spis treści

Żewłakow postawił na Rumuna

Za znalezienie nowego szkoleniowca odpowiedzialny był Michał Żewłakow. Rozmawiał z wielkoma kandydatami. Wydawało się, że z Legią zwiąże się Białorusin Aleksij Szpilewskij, który ostatnio pracował z sukcesami na Cyprze. Pojawił się także temat Aleksandara Vukovicia, który z Legią sięgał po sukcesy w roli piłkarza i trenera. Ostatecznie zdecydowano, że trenerem zostanie Rumun Edward Iordanescu.

Legia tłumaczy wybór Iordanescu

- Wybór odpowiedniego trenera dla Legii Warszawa jest wymagającym zadaniem - czytamy w klubowym komunikacie. - Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla dyrektora sportowego Michała Żewłakow. Po procesie selekcji i wielu spotkaniach z potencjalnymi kandydatami wybór padł na 46-letniego rumuńskiego szkoleniowca Edwarda Iordanescu. W przeszłości trener Iordanescu pracował między innymi w reprezentacji Rumunii, CFR Cluj i FSCB. Prezentacja nowego trenera odbędzie się na konferencji prasowej w poniedziałek o godz. 11. Zespół rozpocznie przygotowania do sezonu 2025/26 zgodnie z planem - dodano.

Ojciec Iordanescu nazywany był Generałem

Edward Iordanescu to były rumuński piłkarz. Jego ojcem jest legendarny Anghela Iordanescu zwany Generałem. Nowy trener Legii karierę szkoleniową rozpoczynał jako asystent w Steaue Bukareszt. Największe sukcesy osiągnął prowadząc CFR Cluj. Z tym zespołem dwa razy był mistrzem Rumunii, a także dwa razy zdobył Puchar Rumunii. Pracował także w bułgarskim CSKA Sofia.

Prowadził kadrę Rumunii na EURO 2024

Przed trzema laty został wybrany selekcjonerem reprezentacji Rumunii. Wprowadził kadrę do finałów mistrzostw Europy, z którą dotarł do 1/8 finału. W tym okresie dwa razy wybierano go na najlepszego szkoleniowca w Rumunii. Iordanescu zastąpił na stanowisku Goncalo Feio, z którym nie przedłużono umowy. Nowy szkoleniowiec zostanie zaprezentowany 16 czerwca. W tym dniu stołeczny zespół zaczyna przygotowania do nowego sezonu.

To były długie poszukiwania. W nowym sezonie Legia chce wywalczyć mistrzostwo Polski. Dlatego warszawski klub długo rozglądał się za nowym szkoleniowcen. Dyrektor sportowy Michał Żewłakow w końcu znalazł odpowiedniego kandydata. Czy z nim ekipa z Łazienkowskiej odzyska mistrzowski blask?

