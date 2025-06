Spis treści

Morishita ze Złotym Butem w Pucharze Polski

Do Legii trafił na początku ubiegłego roku. W pierwszej rundzie brakowało mu liczb. Nadrobił to w ubiegłym sezonie. Ryoya Morishita tak się rozkręcił, że był głównym motorem napędowym warszawskiego klubu. To dzięki jego ofensywnym poczynaniom Legia dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, zdobyła Puchar Polski. Dołożył do tego ostatniego triumfu cegiełkę, bo strzelił jednego z goli i miał dwie asysty. Został wybrany piłkarzem spotkania z Pogonią. W nagrodę Japończyk dostał Złotego Buta, która przyznawany jest najlepszego zawodnikowi zawodów.

Gwiazdor Legii został Turbokozakiem w Ekstraklasie

W całym minionym sezonie wykręcił niesamowite liczby. Był żołnierzem trenera Goncalo Feio. Japończyk rozegrał 51 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył 14 asyst. To wyśmienity wynik, co zostało zauważone podczas gali Ekstraklasy. Otrzymał statuetkę dla Turbokozaka sezonu. Znalazł się także wśród nominowanych do nagrody „Najlepszy pomocnik”.

To trener Feio odkrył go dla Legii

Gdy Morishita przyszedł do Legii z japońskiego Nagoya Grampus, to występował na skrzydle. Trener Feio zmienił mu pozycję i przesunął do środka pomocy. Decyzja Portugalczyka była strzałem w dziesiątkę, co potwierdziły poprzednie rozgrywki.

W Japonii zauważyli formę asa Legii

Pomocnik Legii po sezonie wrócił do Japonii, bo dostał powołanie do kadry. Debiutował w niej przed dwoma laty, w wygranym 5:0 towarzyskim meczu z Salwadorem. Kolejny występ zaliczył na początku ubiegłego roku, w wygranym 5:0 starciu towarzyskim z Tajlandia. Teraz otrzymał nominacje na zmagania w eliminacjach mistrzostw świata. W meczu z Australią nie zagrał, ale wybiegł za to w wyjściowym składzie przeciwko Indonezji.

Morishita z pierwszym gole w kadrze Japonii

Z trzeciego występu w narodowych barwach pomocnik Legii może być zadowolony, bo zdobył premierową bramkę. Na boisku przebywał do 69. minuty. Japonia jest liderem grupy i ma już zapewniony awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. Promocję do finałów wywalczyła jako pierwsza. Czy Morishita znajdzie się w kadrze Japonii na przyszłoroczny mundial?

