Legionowo: Pobili go łopatą, bo uszkodził auto? Dwaj sprawcy za kratami

W Legionowie doszło do brutalnego pobicia. Dwóch mężczyzn zaatakowało wracającego do domu młodego człowieka. Najpierw doszło do kłótni, a potem nagłej przemocy. Mężczyzna został uderzony łopatą w głowę, bity pięściami po twarzy i kopany po całym ciele. Sprawcy usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Co dokładnie się wydarzyło?

i Autor: KPP W LEGIONOWIE