Lekarz z Ostrołęki oskarżony o śmierć dziecka! Wstrząsające ustalenia śledczych

Nie zgadniecie, co zabrał ze sobą do sądu Robert Lewandowski na rozprawę. Tego potrzebował podczas zeznań [GALERIA]

Dramatyczne chwile na oddziale położniczym

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2022 roku w jednym z ostrołęckich szpitali. Pacjentka, będąca w ciąży wysokiego ryzyka (po dwóch cesarskich cięciach i z podejrzeniem nadciśnienia), trafiła pod opiekę oskarżonego lekarza. Jak informuje prokuratura, mimo niepokojących objawów, lekarz nie zdecydował się na natychmiastowe rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie. Objawy pacjentki były poważne:

wysokie ciśnienie tętnicze

podwyższone tętno i temperatura

nieregularne skurcze macicy

bóle głowy i złe samopoczucie pacjentki

rozwarcie na opuszek palca

zapisy o zagrożeniu przedwczesnym porodem.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Olsztyn. Policyjna eskorta taksówki. Kobieta miała zaawansowane bóle porodowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zapisy KTG ujawniły niepokojące sygnały. Tragiczny finał porodu

Podczas pobytu pacjentki w szpitalu, badanie KTG wykazało deceleracje – niepokojące zmniejszenie częstości skurczów serca płodu. Mimo to, decyzja o cesarskim cięciu nie została podjęta na czas.

Ostatecznie, dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie w stanie ciężkiej zamartwicy wewnątrzmacicznej, z niewydolnością oddechową i krążeniową. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, noworodek zmarł na oddziale intensywnej terapii z powodu ciężkiego przewlekłego niedotlenienia wewnątrzmacicznego.

Lekarz nie przyznaje się do winy

Oskarżony lekarz nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Mimo to, prokuratura, opierając się na zebranym materiale dowodowym, jest przekonana o winie lekarza.

- Uzyskany materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, opinie biegłych i analiza dokumentacji medycznej doprowadziły do wniosku, że lekarz popełnił czyn z art. 160 § 2 i 3 k.k. Ciążył na nim obowiązek działań zmierzających do obniżenia stopnia niebezpieczeństwa, na które narażona była pacjentka zgłaszając się do oddziału położniczo-ginekologicznego. Pomimo wskazań medycznych nie podjął decyzji o przeprowadzeniu we właściwym czasie cesarskiego cięcia, aby zapewnić urodzenie zdrowego dziecka – informuje Zbigniew Szpiczko, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. Ginekologowi grozi kara pozbawienia wolności.