Nowe fakty

Warszawa: Magdalena przyznała się do zabicia Selenki. Maleństwo zginęło od ciosu w serduszko

mk 8:23

Ta tragedia wstrząsnęła Warszawą. Z pozoru szczęśliwa mama brutalnie zamordowała swoją nowonarodzoną córeczkę Selenkę i raniła jej dwóch braci. Koszmar rozegrał się na luksusowym osiedlu na Wilanowie. Magdalena D.-M. (33 l.) trafiła do aresztu. Teraz do sądu trafił akt oskarżenia. Kobieta przyznała się do zarzucanej jej zbrodni. Znamy też opinię psychiatrów na temat jej stanu zdrowia.