Lidl nowym warszawskim deweloperem? Jest komentarz niemieckiego giganta!

Lidl nowym warszawskim deweloperem? Jest komentarz sieci handlowej!

Takiego obrotu spraw pewnie nikt się nie spodziewał. Niemiecka sieć dyskontów Lidl wystąpiła do stołecznego ratusza o wydanie warunków zabudowy dla działki w rejonie ulic Kasprowicza, Kaliszówka i Sokratesa na warszawskich Bielanach. Od lat działa na niej sklep.

To zaskoczenie dla wszystkich, bo w Polsce firmę z żółtym logiem kojarzymy wyłącznie ze sklepów. Jednak w Niemczech budynki mieszkalne spod znaku sieci powstały m.in. w Berlinie w dzielnicy Prenzlauer Berg. W miejscu pawilonu sklepowego powstał sześciopiętrowy blok ze sklepem Lidla na parterze.

- Chcielibyśmy potwierdzić, iż Lidl Polska uzyskał takie warunki zabudowy, natomiast obecnie nie planujemy realizacji takiej inwestycji na wspomnianej przez Pana nieruchomości - odpowiedziała na zapytanie eska.pl Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska.

Co to oznacza? Na razie nie wiemy, ale jak podaje portal eska.pl, może to wskazywać na chęć wybadania lokalnego rynku.

