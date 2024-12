Spróbuj się nie zaśmiać

Lidl kontra Biedronka! Najlepsze MEMY, popłaczesz się ze śmiechu. Końca zaciętej walki dyskontów nie widać

Zacięta walka Biedronki i Lidla trwa od wielu miesięcy. Dyskonty prześcigają się w promocjach, by przyciągnąć do siebie klientów. A ci korzystają z niższych cen i w głębi duszy śmieją się kolejnych pomysłów sklepów. „Wojna” Biedronki i Lidla to też kolejne pole do popisu dla memiarzy. Sieć zalewają śmieszne obrazki z popularnymi dyskontami w roli głównej. Widząc memy o Biedronce i Lidlu trudno powstrzymać śmiech.