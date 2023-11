Memy o Polsce zalewają Internet. Tak śmieją się z Polaków! Boki zrywać! [TOP 40]

Polska okiem internautów

Kto w swoim życiu nie widział jeszcze ani jednego mema, właśnie ma okazję nadrobić zaległości. Od lat internauci prześcigają się w tworzeniu coraz to śmieszniejszych obrazków komentujących aktualne wydarzenia. Memy wyrastają w sieci jak grzyby po deszczu! Nie brakuje oczywiście też tych o Polsce i Polakach. Kraj nad Wisłą bardzo często jest obiektem żartów ze strony internautów. Twórcy memów w zabawny sposób wyśmiewają przywary Polek i Polaków, rządy kolejnych partii dochodzących do władzy, mecze reprezentacji w piłkę nożną czy zachowania rodaków za granicą. Tematów do tworzenia memów nie brakuje, a każdy dzień przynosi następne!

Top 40 memów o Polsce

Mówi się, że śmiech to zdrowie, a badania naukowców zdają się to potwierdzać. Śmiech wzmaga bowiem wydzielanie endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia. Co więcej, minuta śmiechu wydłuża życie o około 10 minut i daje tyle, co 45 minut relaksu!

Aby wywołać uśmiech na waszych twarzach i dać powód do gromkich salw śmiechu, przeszukaliśmy popularne strony ze śmiesznymi obrazkami i wybraliśmy TOP 40 memów o Polsce! Uprzedzamy, że osoby z niskim poziomem humoru mogą momentami poczuć się zniesmaczone, dlatego proponujemy obejrzeć poniższą galerię zdjęć przymrużeniem oka.

Jesteście ciekawi, co w Polsce i Polaków bawi internautów? Galeria memów czeka! Życzymy śmiechu do rozpuku!