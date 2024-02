i Autor: Adam Burakowski/REPORTER, AKPA, Michał Niwicz/Super Express

Znamy kandydatów. Świeżo zatwierdzone!

Listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Warszawy. Wielki powrót wiceprezydenta i awans żony ministra. A burmistrz niżej

Władze Platformy Obywatelskiej zatwierdziły listy kandydatów do Rady Warszawy na najbliższe wybory samorządowe. Są niespodzianki na pierwszych miejscach! Do stołecznego samorządu po kilku latach przerwy wraca były wiceprezydent Warszawy. Na czoło listy w Śródmieściu trafiła żona ministra. Do dotychczasowych liderów dołączyło kilkoro szefów rad dzielnic a dopiero w środku listy znajdujemy burmistrzów. "Super Express" dotarł do zaakceptowanych niedawno przez władze powiatu PO list kandydatów.