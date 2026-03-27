Ludzie czekali na listy. Ona składowała je w domu, bo “miała za mało czasu”

Maria Hędrzak
2026-03-27 11:12

Zadziwiającym odkryciem zakończyła się kontrola drogowa, przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Mundurowi zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który odpowie za posiadanie środków odurzających. Jego cztery lata młodsza partnerka zmierzy się natomiast z konsekwencjami... ukrywania i niszczenia listów.

Policja zatrzymała parę w Piasecznie

Jak podkreśliła podkom. Magdalena Gąsowska, choć dla osób postronnych mogła to być jedynie standardowa kontrola drogowa, kryminalni interweniowali w ramach podjętych już wcześniej działań operacyjnych. Na ul. Jana Pawła II zatrzymali kierującą Passatem, gdyż dotarły do nich informacje, że para w pojeździe może być w posiadaniu narkotyków. 

- Przy 33-latku siedzącym na fotelu pasażera funkcjonariusze znaleźli marihuanę. Dla kierującej autem kobiety ta kontrola stała się jednocześnie początkiem większych kłopotów. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 29-latka nie powinna kierować autem, ponieważ nie posiada wymaganych do tego uprawnień. Kobieta stwierdziła, że ma tego świadomość, ponieważ już jedno postępowanie w tej sprawie toczy się przeciwko niej - przekazała podkom. Gąsowska.

Zadziwiające odkrycie w mieszkaniu

Na tym sprawa się jednak nie skończyła, gdyż policjanci udali się do mieszkania pary. Tam natrafili na kolejne narkotyki, ale również na torby i pojemniki z listami, które nigdy nie dotarły pod odpowiednie adresy. 29-letnia kobieta do końca ubiegłego roku pracowała jako listonoszka, jednak przesyłki dostarczała... do własnego domu. - Funkcjonariuszom tłumaczyła, że miała za mało czasu w ciągu dnia i nie zawsze udawało jej się doręczyć całą korespondencję - dodała mundurowa.

Ostatecznie para została zatrzymana. Jak poinformowała podkom. Gąsowska, mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i heroiny, a kobieta za przestępstwo z art. 276 Kodeksu karnego (niwelowanie dokumentu). Sprawami zajmuje się miejscowa prokuratura.

