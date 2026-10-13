Luksus w historycznym miejscu. Za metr trzeba zapłacić fortunę

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-13 14:03

W samym centrum Warszawy, obok słynnego miejsca Akcji pod Arsenałem, dobiega końca budowa niezwykle drogiego apartamentowca. Villa Bogoria, oferująca m.in. gigantyczną strefę wellness z basenem, powstaje tuż przy Ogrodzie Krasińskich. Za metr kwadratowy w tym budynku trzeba zapłacić nawet 72 tysiące złotych, a większość lokali została już sprzedana.

Historyczne sąsiedztwo w samym centrum Warszawy

Luksusowa rezydencja Villa Bogoria wyrasta w warszawskim Śródmieściu, tuż obok Ogrodu Krasińskich. Budynek stoi w niezwykle prestiżowym punkcie, zaraz przy stacji metra Ratusz Arsenał i placu Bankowym. Co więcej, inwestycja sąsiaduje z miejscem doskonale znanym z kart historii i literatury – to właśnie tutaj, co opisano w książce „Kamienie na szaniec", miała miejsce słynna Akcja pod Arsenałem, przeprowadzona przez Szare Szeregi w 1943 roku.

Nowoczesny apartamentowiec został wzniesiony na terenie dawnego Pasażu Simonsa, który zrównano z ziemią podczas powstania warszawskiego. Zaokrąglony kształt narożnika Villi Bogorii celowo nawiązuje do wyglądu tamtej przedwojennej budowli, będąc hołdem dla dawnej architektury tego miejsca.

Nowoczesny apartamentowiec Villa Bogoria o zaokrąglonej fasadzie. O luksusowej inwestycji przeczytasz na SE.
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Prywatna strefa relaksu i ceny zwalające z nóg

Budowa Villi Bogorii zbliża się do wielkiego finału, a obecnie wykańczane są luksusowe przestrzenie wspólne. Największe wrażenie robi gigantyczna, zarezerwowana tylko dla lokatorów strefa wellness, która obejmuje niemal 500 metrów kwadratowych i posiada 20-metrowy basen z dyszami masującymi

Mieszkańcy zaledwie 38 apartamentów będą mieli do dyspozycji szereg ekskluzywnych atrakcji, w tym jacuzzi, saunę fińską, łaźnię parową oraz basen chłodzący, a także w pełni wyposażoną siłownię z przestrzenią do pilatesu. Luksus ten słono kosztuje – ceny osiągają pułap aż 72 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Mimo zaporowych kwot, większość lokali w budynku błyskawicznie znalazła nabywców.

Sześciopiętrowa Villa Bogoria z dwoma poziomami podziemnymi to inwestycja z najwyższej półki superpremium. Ekskluzywny charakter budynku podkreślają zaawansowane technologie, takie jak system HMS, pozwalający na inteligentne sterowanie instalacjami w każdym z apartamentów z jednego poziomu.

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