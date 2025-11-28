Luksus w wersji XS. 10 metrów na skraju Warszawy za jedyne 2 tys. zł

Rynek mieszkaniowy w Warszawie już przyzwyczaił nas do kreatywności, ale ta nowa oferta, która pojawiła się w Wawrze udowadnia, że granice wyobraźni wciąż można przesuwać.

Oto mikrokawalerka dla jednej osoby. Absolutnie jednej, bo druga po prostu by się nie zmieściła. Mieszkanie ma niezależne wejście z klatki schodowej. Brzmi luksusowo? No to dalej będzie tylko lepiej.

Funkcjonalność na mikroskopijnej przestrzeni

Na 10 metrach kwadratowych udało się zmieścić wszystko: aneks kuchenny z lodówką wielkości szkolnej szafki, kuchenkę elektryczną, czajnik, szafki, a nawet stół, który, gdyby miał uczucia, pewnie czułby się trochę przytłoczony. Do tego rozkładana kanapa, która pełni rolę sofy, łóżka i − chcąc nie chcąc − granicy pomiędzy salonem a sypialnią.

Zasady najmu i cena. Czego oczekiwać?

Właściciel informuje uprzejmie, że w mieszkaniu nie mogą przebywać zwierzęta. Słusznie, w sumie nawet chomik mógłby domagać się większej przestrzeni życiowej. Za to kaucja w wysokości pełnego czynszu jest jak najbardziej mile widziana.

Czy to dużo? 2000 złotych za 10 metrów na obrzeżach miasta? Oczywiście, że tak. Ale czy to Warszawa? Też tak. A w Warszawie płaci się nie tylko za metry, ale i za marzenia. A jeśli waszym marzeniem jest czuć bicie serca stolicy, mieszkając w lokalu, który można odkurzyć jednym ruchem, to jest to oferta w sam raz dla was.

Mieszkanie takie małe, że klaustrofobii można dostać

Ustawa o ochronie zwierząt narzuca minimalne wymiary kojców dla psów, które wynoszą odpowiednio: psy poniżej 50 cm w kłębie – kojec nie mniejszy niż 9 metrów kwadratowych. Psy między 51 a 65 cm w kłębie – kojec nie mniejszy niż 12 metrów kwadratowych, a psy powyżej 65 cm w kłębie – kojec nie mniejszy niż 15 metrów kwadratowych.

Mikrokawalerkę dostępną do wynajęcia za 2000 złotych wraz ze wszystkimi opłatami można porównać z więzieniem. W Polsce, w celi mieszkalnej, skazany musi mieć do dyspozycji co najmniej 3 metry kwadratowe dla siebie.

Mieszkanie jak cela więzienna

To jednak nie koniec. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku, minimalne wymiary miejsca parkingowego dla samochodu osobowego to 12,5 metrów kwadratowych. Samochody mają więc zapewnioną większą przestrzeń niż człowiek, który zdecyduje się na wynajem tego lokalu.

Deweloper miał wybudować mieszkania, zostawił ludzi z długami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.