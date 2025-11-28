Luksus w wersji XS. 10 metrów na skraju Warszawy za jedyne 2 tys. zł

Rynek mieszkaniowy w Warszawie już przyzwyczaił nas do kreatywności, ale ta nowa oferta, która pojawiła się w Wawrze udowadnia, że granice wyobraźni wciąż można przesuwać.
Oto mikrokawalerka dla jednej osoby. Absolutnie jednej, bo druga po prostu by się nie zmieściła. Mieszkanie ma niezależne wejście z klatki schodowej. Brzmi luksusowo? No to dalej będzie tylko lepiej.
Funkcjonalność na mikroskopijnej przestrzeni
Na 10 metrach kwadratowych udało się zmieścić wszystko: aneks kuchenny z lodówką wielkości szkolnej szafki, kuchenkę elektryczną, czajnik, szafki, a nawet stół, który, gdyby miał uczucia, pewnie czułby się trochę przytłoczony. Do tego rozkładana kanapa, która pełni rolę sofy, łóżka i − chcąc nie chcąc − granicy pomiędzy salonem a sypialnią.
Zasady najmu i cena. Czego oczekiwać?
Właściciel informuje uprzejmie, że w mieszkaniu nie mogą przebywać zwierzęta. Słusznie, w sumie nawet chomik mógłby domagać się większej przestrzeni życiowej. Za to kaucja w wysokości pełnego czynszu jest jak najbardziej mile widziana.
Czy to dużo? 2000 złotych za 10 metrów na obrzeżach miasta? Oczywiście, że tak. Ale czy to Warszawa? Też tak. A w Warszawie płaci się nie tylko za metry, ale i za marzenia. A jeśli waszym marzeniem jest czuć bicie serca stolicy, mieszkając w lokalu, który można odkurzyć jednym ruchem, to jest to oferta w sam raz dla was.
Mieszkanie takie małe, że klaustrofobii można dostać
Ustawa o ochronie zwierząt narzuca minimalne wymiary kojców dla psów, które wynoszą odpowiednio: psy poniżej 50 cm w kłębie – kojec nie mniejszy niż 9 metrów kwadratowych. Psy między 51 a 65 cm w kłębie – kojec nie mniejszy niż 12 metrów kwadratowych, a psy powyżej 65 cm w kłębie – kojec nie mniejszy niż 15 metrów kwadratowych.
Mikrokawalerkę dostępną do wynajęcia za 2000 złotych wraz ze wszystkimi opłatami można porównać z więzieniem. W Polsce, w celi mieszkalnej, skazany musi mieć do dyspozycji co najmniej 3 metry kwadratowe dla siebie.
Mieszkanie jak cela więzienna
To jednak nie koniec. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku, minimalne wymiary miejsca parkingowego dla samochodu osobowego to 12,5 metrów kwadratowych. Samochody mają więc zapewnioną większą przestrzeń niż człowiek, który zdecyduje się na wynajem tego lokalu.