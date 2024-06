CO SIĘ STAŁO?

Handel wrócił na Marywilską. Kupcy sprzedają przed spaloną halą, ale nie są pewni swojej przyszłości. „Nie wiemy, co będzie dalej”

Warszawski Młotek znał każdy. Za czasów PRL-u był synonimem luksusu

PRL-owski blok na ulicy Smolnej 8 do dziś budzi zachwyt wśród mieszkańców i turystów z Warszawy. Młotek, bowiem tak go nazwano ze względu na nietypowy wygląd, miał być na początku hotelem. Założenia te jednak z czasem uległy zmianie w związku z kryzysem mieszkaniowym. Podjęto więc decyzję, iż obiekt stanie się blokiem mieszkalnym, lecz - jak można się domyślać - nie każdy mógł sobie pozwolić na zakup takiego lokum. Okazuje się, że lokale w budynku można było kupić tylko i wyłączenie za dewizy, co było wówczas sporym problemem.

Czym jednak charakteryzował się budynek? Bez wątpienia niespotykane było to, że na samym szczycie w części widokowej, ulokowano Akropol - dwukondygnacyjną przestrzeń kawiarniano-restauracyjną. Ogólny wygląd budynku jest raczej typowy dla okresu PRL-u. Przeważa szara płyta, łączone okna obok siebie i balkony.

Co ciekawe, od 2016 roku obiekt widnieje w gminnej ewidencji zabytków, co cieszy wielu wielbicieli architektury, bowiem wszelkie chęci zmiany wyglądu bloku muszą być konsultowane z konserwatorem. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda ikona Powiśla, sprawdźcie naszą galerię.

