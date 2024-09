Luther King Martin poszukiwany przez warszawską policję. To nie żart

Łukasz Ż. uciekł do Niemiec, poszkodowana Paulina wciąż nie została przesłuchana. Prokurator mówi, co dalej ze śledztwem

Warszawa. Luther King Martin poszukiwany przez policję

Pomimo zbieżności imienia i nazwiska oczywiście nie chodzi o historycznego pastora. Ścigany przez stołeczną policję mężczyzna to Luther King Martin, ur. 26.12. 1970 r. w Kamerunie. Ostatni znany adres zamieszkania mężczyzny to ul. Skierniewicka 1 w Warszawie. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Luther King Martin skazany za uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego

Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ. Jest skazany za przestępstwo z art. 209 § 1 kk, według którego: kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek prowadzą poszukiwania na podstawie listu gończego za Luther King Martin wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w celu odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny pod numerem telefonu 47 723 81 71. Informacje również można przesyłać na e-mail: [email protected]. Policjanci zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej ( art. 280 § 2 kpk ).