Majówka 2026 w Warszawie przyciągnie tłumy turystów. Co z dostępnością noclegów?

Atrakcje w Warszawie na majówkę 2026. Turyści opanują stolicę

Tegoroczny długi weekend majowy potrwa zaledwie o jeden dzień dłużej niż standardowy, jednak stolica i tak ugości z pewnością ogromną liczbę odwiedzających. Podróżnych przyciągają urokliwe ścieżki nad Wisłą, możliwość relaksu w Łazienkach Królewskich oraz bogate zbiory stołecznych muzeów i galerii sztuki. Miasto umiejętnie spaja historyczne dziedzictwo z nowoczesną architekturą, gwarantując rozrywkę do białego rana oraz wyciszenie w parkowych alejach. Wiele osób traktuje ten kierunek jako perfekcyjny cel krótkiego wyjazdu, dający szansę na szybką regenerację sił bez potrzeby organizowania dalekich wypraw.

Potężnym bodźcem dla przyjezdnych okaże się bez wątpienia również zaplanowany na PGE Narodowym finał piłkarskiego Pucharu Polski, który zgromadzi tysiące kibiców, głównie z Zabrza oraz Częstochowy. Jak można się domyślać, to sportowe widowisko podniesie zainteresowanie wolnymi pokojami i zagwarantuje tętniący życiem początek miesiąca.

Noclegi w Warszawie podczas majówki 2026

Do startu wyczekiwanego wiosennego długiego weekendu pozostały niecałe dwa tygodnie. Postanowiliśmy więc przeanalizować dostępność miejsc noclegowych w stolicy w tym okresie. Weryfikację bazy hotelowej oparliśmy na informacjach powszechnie używanej platformy Booking.

Przy wyszukiwaniu pokoju dla dwojga dorosłych w terminie od 1 do 3 maja, system nadal proponuje przeszło 2200 wolnych lokalizacji. Koszty najmu zaczynają się od niewielkich kwot w wieloosobowych pokojach hostelowych, a kończą na dziesiątkach tysięcy złotych za najbardziej ekskluzywne apartamenty. Trudniejsze zadanie czeka rodziny planujące wspólny wyjazd. Próba znalezienia pojedynczego pokoju na te same dni dla pary dorosłych z dwójką dzieci w wieku sześciu oraz dwunastu lat skutkuje informacją o wyprzedaniu 80 procent bazy noclegowej. Rozpiętość stawek ponownie okazuje się gigantyczna, wahając się od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Osoby rozważające spędzenie początku maja w Warszawie nie powinny więc zwlekać. Z każdym kolejnym dniem pula budżetowych wariantów będzie maleć, podczas gdy najbardziej luksusowe propozycje pozostaną poza zasięgiem finansowym przeciętnej rodziny.

