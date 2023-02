Makabra pod Sokołowem Podlaskim. Wnuczek zatłukł dziadka popielniczką!

Brutalne zabójstwo pod Sokołowem Podlaskim. Wnuczek zabił dziadka!

Jakub W. (24 l.) miał w swojej wiosce opinię awanturnika, któremu lepiej nie wchodzić w drogę. Ludzie przepowiadali, że kiedyś dojdzie do tragedii z jego udziałem, bo gdy młodzieniec wkurzył się lub zagiął na kogoś parol, to nie odpuścił. Niestety, przewidywania mieszkańców stały się faktem. Jakub W. dopuścił się w końcu zbrodni i to na swoim dziadku, który go wychowywał!

Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 5 lutego, chwilę po południu. Z ustaleń śledczych wynika, że żona pokrzywdzonego Mariana D. (+89 l.) powiadomiła policję, że obecny w domu wnuk Jakub zaatakował jej męża. Młody mężczyzna w trakcie kłótni miał kilkakrotnie uderzyć swojego dziadka popielniczką w głowę! Senior z poważnymi obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia. 89-latek zmarł.

Wnuk odpowie za śmierć dziadka

Jakub W. został zatrzymany. We wtorek, 7 lutego, usłyszał zarzut dokonania zabójstwa Mariana D. - Podejrzany nie ustosunkował się do stawianego zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Aktualnie więc motyw działania podejrzanego nie jest znany. Prokuratura posiada informacje wskazujące na to, że podejrzany mógł leczyć się psychiatrycznie. Informacje te będą weryfikowane w toku śledztwa - poinformowała Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim aresztował tymczasowo Jakuba W. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.