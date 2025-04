Makabra w biały dzień. Zwłoki mężczyzny leżały na skwerze. Na miejscu policja i prokurator

Co tam się działo?

Ursus. Makabra w niedzielę. Zwłoki mężczyzny, na miejscu policja i prokurator

Do makabrycznego odkrycia doszło na placu Tysiąclecia w warszawskiej dzielnicy Ursus. – Po godz. 11 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zasłabł. Mimo podjętych czynności ratunkowych 68-latek niestety zmarł. Na miejscu policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone i zabrane do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji – powiedział Bartłomiej Śniadała z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, zmarły, to osoba bezdomna.

Zatłukł Tomka siekierą, wujek pomagał mu ukryć zwłoki