Makabra w Piasecznie. Pieszy zginął zmiażdżony przez pociąg. Strażacy ewakuowali pasażerów

Piaseczno. Makabra na torach, zginął mężczyzna zmiażdżony przez pociąg

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. 20:15. - Na miejscu zjawiły się 2 zastępy straży pożarnej. Z uwagi na rozległe obrażenia strażacy odstąpili od udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego potwierdził zgon – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie. Jak dodał do tragedii doszło ok. 200 m przed stacją PKP Piaseczno. Pociąg zatrzymał się tuż przed dworcem, dlatego strażacy musieli pomóc pasażerom opuścić wagony. - Z uwagi na dużą różnicę poziomów między wagonami a gruntem strażacy asekurowali podróżny opuszczających pociąg – wyjaśnił Darmofalski.

Na miejscu zjawiła się policja. - Z uwagi na charakter sprawy nie udzielamy żadnych informacji – przekazała – Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. Akcja trwała do godz. 22.

Podobna sytuacja miała miejsce dzień wcześniej w Chotomowie pod Legionowem. Maszynista w ostatniej chwili spostrzegł mężczyznę na tortach. Nie zdążył wyhamować składu. Więcej przeczytasz TUTAJ.