Makabryczne odkrycie po zawaleniu dachu. Tajemnicze zwłoki pod Otwockiem

Do dramatu doszło w czwartek, 20 sierpnia. Przed południem służby zostały wezwane do prywatnego budynku wielorodzinnego na obrzeżach Otwocka. Obiekt był w złym stanie technicznym, a część jego dachu runęła.

Zwłoki w zniszczonym budynku

Na miejscu pojawili się strażacy i policjanci. Straż pożarna zajęła się zabezpieczeniem uszkodzonego budynku. Policjanci sprawdzili natomiast jego wnętrze. Nikt nie spodziewał się tego, co znajdą w środku. W jednym z pomieszczeń natrafili na zwłoki.

Tożsamość zmarłej osoby nie została jeszcze ustalona. Nie wiadomo również, kiedy dokładnie doszło do śmierci ani co było jej przyczyną. Policja informowała, że znalezione ciało ma status NN.

Sprawę przejęła prokuratura

Teraz okoliczności śmierci wyjaśnia prokuratura. Śledczy muszą ustalić przede wszystkim, kim była ofiara i w jakich okolicznościach zginęła. Na tym etapie nie można również przesądzać, czy śmierć miała jakikolwiek związek z zawaleniem się części dachu.

Kluczowe mogą być wyniki sekcji zwłok. To po niej śledczy powinni wiedzieć więcej o przyczynie i czasie śmierci. Prokuratura ma przekazać kolejne informacje po wykonaniu niezbędnych czynności.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Agnieszki Jaskulskiej z „Przeglądu Otwockiego”.