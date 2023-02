Pojechał do znajomej. Dzień później znaleziono jego zwłoki

Ksiądz z Osiedla szokuje. Młody kapłan pokazał, co ma w kopercie! Hit internetu, wierni zaskoczeni

W piątek, 3 lutego, 50-letni mieszkaniec Rzucowa (gmina Borkowice) wyszedł ze swojego domu. Już dzień później jego zaginięcie zostało zgłoszone na policję w Skarżysku-Kamiennej, przez brata mężczyzny. Sprawa została natychmiast przekazana do komendy w Przysusze.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-latek wyjechał do swojej znajomej w Starym Goździe, w gminie Stara Błotnica. Policjanci ruszyli pod adres kobiety. Tam jednak go nie zastali. Rozpoczęto więc szerokie poszukiwania zaginionego, a do akcji, oprócz funkcjonariuszy policji, zaangażowali się druhowie z lokalnych OSP.

– Po dwóch dniach poszukiwań ciało mężczyzny zostało znalezione w miejscowości Stary Gózd. Aktualnie działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Najprawdopodobniej zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, by ustalić przyczynę zgonu 50-latka – przekazała nam asp. szt. Aneta Wilk z przysuskiej policji.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia