Malutki Oluś walczy z białaczką. Pomóżmy mu wygrać, sam nie da rady

Białaczka niszczy dzieciństwo malutkiego Olusia

Olek Michalski (2 l.) z Siedlec był mądrym, zdrowym i radosnym chłopczykiem. Bawił się ze swoją starszą siostrą, uwielbiał długie spacery, a mama była z niego bardzo dumna. W pierwszych miesiącach życia nic nie wskazywało na to, że maluch może się poważnie rozchorować. Wiadomość o potwornej chorobie była dla rodziny jak grom z jasnego nieba.

Wszystko zaczęło się od podejrzenia anginy u małego Olusia. Później na jego ciele nie wiedzieć czemu zaczęły się pojawiać zasinienia. To sprawiło, że pani Beata mama chłopczyka udała się z nim na badania. Po jednych z nich Olusia skierowano na kolejne. Ostatnia diagnoza była powalająca i przewróciła życie rodziny chłopca do góry nogami. Nocny telefon od lekarski nie pozostawiał złudzeń. - Ostra białaczka limfoblastyczna - usłyszeli rodzice.

W sobotę 9 grudnia 2023 roku chłopczyk został przetransportowany karetką na oddział onkologii. Biopsja szpiku potwierdziła wcześniejsza diagnozę. - Od ponad miesiąca przebywamy w szpitalu. Kilkakrotnie poddany został nakłuciom lędźwiowym, przeprowadzono biopsje szpiku i rozpoczęto serię chemioterapii. Oczekujemy również na wyniki, które wskażą, jakie będzie dalsze leczenie oraz do jakiej grupy ryzyka będzie należał nasz synek. Przed nami jeszcze wiele badań i niewiadomych, a przede wszystkich wiele wydatków na leki rehabilitacje zabiegi i dojazdy i do dojazdy Warszawy na chemie - mówi nam pani Beata, mama chłopca.

Potrzebna pomoc dla Olusia

Problemem w dalszym leczeniu Olka są pieniądze. Wydatki zdecydowanie przerastają możliwości finansowe rodziny. - Niestety nie stać nas na to by zagwarantować prawidłowy tok leczenia Olusia. To Wy kochani możecie nam pomóc pokryć koszty związane z powrotem naszego synka do zdrowia. Każde wsparcie jest dla naszej rodziny nieocenione. Każdy grosz przyczyni się do odzyskania zdrowia przez naszego synka - apeluje mama chłopca.

Olkowi możesz pomóc wpłacając dowolny datek na internetowej zbiórce pieniędzy pod linkiem: www.siepomaga.pl/olus-michalski

Rodzice malca proszą również o oddawania krwi dla ich synka. W punkcie krwiodawstwa należy podać poniższe dane:

Aleksander Michalski ur. 06.02.2022

Dziecięcy szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Oddział Onkologia

Dla dzielnego malca potrzebne są również płytki krwi. Żeby jednak trafiły bezpośrednio do Olka trzeba je oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Saskiej 63/75 w Warszawie. W tym przypadku również należy podać dane chłopca.