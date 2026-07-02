Małżeństwo zatrzymane z ogromną ilością narkotyków. Znaleziono policyjne mundury i broń

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-02 12:03

Ponad 7,5 kilograma narkotyków, trzy repliki pistoletów i policyjne mundury ćwiczebne - taki „zestaw” mieli przy sobie zatrzymani z warszawskiej Pragi. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż zostali zatrzymani na terenie ogródków działkowych, gdzie przebywali. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

  • Policjanci zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków: amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA.
  • Na działce znaleziono także trzy komplety policyjnych mundurów ćwiczebnych i trzy repliki broni krótkiej.
  • Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, a sąd zdecydował o ich aresztowaniu.

Policjanci weszli, gdy para jeszcze spała

Funkcjonariusze od pewnego czasu pracowali nad sprawą małżeństwa podejrzewanego o ukrywanie dużych ilości narkotyków. Trop doprowadził ich do ogródków działkowych, gdzie para miała pomieszkiwać. Kiedy policjanci weszli do domku, było około południa. Kobieta i mężczyzna spali. Zaskoczeni wizytą funkcjonariuszy od razu zaczęli przekonywać, że nie mają nic wspólnego z narkotykami.

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Narkotyki w domku, aucie i mieszkaniu

Przeszukanie szybko obaliło te zapewnienia. Środki odurzające były schowane w różnych miejscach – w domku na działce, w samochodzie, a także w mieszkaniu pary na Pradze-Południe. Część leżała nawet w zamrażalniku. Policjanci zabezpieczyli ponad 4 kilogramy amfetaminy, blisko 1,3 kilograma mefedronu, ponad 1,7 kilograma marihuany, niemal 350 gramów THC i prawie 100 gramów MDMA. Łącznie to ponad 7,5 kilograma narkotyków, które mogły trafić na rynek.

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Mundury, repliki i gotówka

Na działce znaleziono również trzy komplety policyjnych mundurów ćwiczebnych oraz trzy repliki broni krótkiej. Przy 40-latku policjanci zabezpieczyli dodatkowo 7750 złotych. Małżeństwo zostało zatrzymane i usłyszało zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Miłosny trójkąt handlował narkotykami
Dwaj policjanci w kominiarkach przeszukują zagracone pomieszczenie. O zatrzymaniu małżeństwa przeczytasz na SE.
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