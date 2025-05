Mama patrzyła, jak syn umiera za kierownicą. Przez godzinę walczyli o jego życie

Czołowe zderzenie na łuku drogi. Nie żyje obywatel Ukrainy, dwie osoby trafiły do szpitala

Stracił przytomność za kierownicą. Ratowali go przez prawie godzinę. Akcję reanimacyjną obserwowała zszokowana matka

Do zdarzenia doszło we wtorek (27 maja) około godziny 8 na warszawskim Aninie. Strażnicy miejscy patrolujący rejon ulicy Kajki, byli świadkami niebezpiecznego wypadku. Jak relacjonują funkcjonariusze, jadący ulicą osobowy peugeot nagle zjechał na pas zieleni, przeciął chodnik, ominął pieszych, uderzył w słup tablicy reklamowej i zatrzymał się na zaparkowanym samochodzie.

Funkcjonariusze natychmiast podbiegli do rozbitego pojazdu. Unieruchomili silnik i próbowali nawiązać kontakt z kierowcą. Niestety, mężczyzna był nieprzytomny. Pasażerka, która również znajdowała się w samochodzie, była w szoku, ale na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń. Strażnicy miejscy wezwali na miejsce zespół ratowników medycznych oraz policję, a sami przystąpili do udzielania pierwszej pomocy nieprzytomnemu kierowcy.

Po wydobyciu mężczyzny z wraku samochodu okazało się, że nie tylko stracił przytomność, ale także przestał oddychać. − Bezpiecznie ułożyliśmy mężczyznę na chodniku i przystąpiliśmy do resuscytacji, którą prowadziliśmy na przemian z kolegą przez około 20 minut – relacjonuje inspektor Grzegorz Krysa, jeden ze stołecznych strażników miejskich biorących udział w akcji ratunkowej.

Dalszą akcję ratowniczą przejęła załoga pogotowia ratunkowego. Po blisko 50 minutach intensywnych działań udało się przywrócić oddech 57-letniemu kierowcy. Strażnicy miejscy wraz z ratownikami medycznymi przenieśli poszkodowanego do karetki, która zabrała go do szpitala.

Jak ustalili policjanci, 57-letni kierowca nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W samochodzie, w chwili wypadku, towarzyszyła mu 79-letnia matka. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

