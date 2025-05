Marta świętuje 95. urodziny. Seniorka jest gwiazdą ogrodów zoologicznych

Ostatnie Pokolenie znowu to zrobiło! Przykleili się do asfaltu na trasie S8

Aligatorzyca Marta, mieszkanka płockiego zoo, w sobotę (17 maja) będzie obchodziła swoje 95. urodziny. Z tej okazji, jak co roku, ogród zoologiczny zaprasza na uroczyste przyjęcie. – Jedna z najsłynniejszych mieszkanek Płocka, aligatorzyca missisipijska, kończy 95 lat. Z tej okazji, jak co roku, zoo wyprawia jej przyjęcie urodzinowe. Zapraszamy do odwiedzin i składania życzeń dostojnej solenizantce – ogłosił we ogród zoologiczny. Marta jest najstarszym żyjącym zwierzęciem w europejskich ogrodach zoologicznych, co czyni ją prawdziwą rekordzistką.

W lutym tego roku Marta otrzymała zmodernizowane terrarium, które zapewnia jej komfort i wygodę. Podczas urodzinowego przyjęcia odbędzie się pokaz karmienia aligatorzycy, a na najmłodszych gości czekać będzie tort w kształcie krokodyla. – Tym razem będzie to wyjątkowe spotkanie, bo Marta kończy 95 lat. To najstarsze zwierzę spośród żyjących mieszkańców ogrodów w Europie – powiedziała Magda Kowalkowska z płockiego ogrodu.

Aligatorzyca Marta ma na swoim koncie także rolę w filmie. Latem 1970 roku zagrała krokodyla Hermana w telewizyjnym filmie Andrzeja Kondratiuka „Hydrozagadka”, który powstawał m.in. nad Zalewem Zegrzyńskim.

Pracownicy zoo podkreślają, że Marta, mimo swojego wieku, jest w dobrej kondycji. – Karmimy ją jeden raz w tygodniu mięsem wołowym lub całymi rybami słodkowodnymi, płotkami czy leszczami – wyjaśniła Kowalkowska. Zapewniła jednocześnie, że Marta „to bardzo łagodny krokodyl, zawsze akceptujący swoich opiekunów”.

Na świętowanie 95. urodzin Marty płockie zoo zaplanowało liczne atrakcje, m.in. animacje, warsztaty plastyczne i krokodylowe konkursy. Przyjęcie rozpocznie się w sobotę o godz. 11 w pawilonie herpetarium, gdzie aligatorzyca na co dzień mieszka.

