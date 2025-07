Matematyk wyszedł wyrzucić śmieci i zniknął bez śladu. Telefon do żony ujawnił prawdę

Matematyk z amnezją? Interwencja straży miejskiej

W sobotni wieczór, 12 lipca, dyżurny straży miejskiej odebrał nietypowy telefon. Dzwonił zaniepokojony kierowca autobusu linii 178. Jeden z pasażerów od dłuższego czasu jeździł bez celu i nie wysiadał na żadnym przystanku. Na wcześniej ustalone miejsce natychmiast wysłano patrol z III Oddziału Terenowego.

Na umówionym przystanku czekał 83-letni mężczyzna. Senior przyznał, że się zgubił i nie wie, jak wrócić do domu. Mimo problemów z orientacją, mężczyzna bez trudu przypomniał sobie, że pracował jako naukowiec-matematyk. Niestety, nie potrafił wskazać drogi do domu ani przypomnieć sobie, gdzie i kiedy wsiadł do autobusu.

Strażnicy miejscy nie dawali za wygraną. Zapytali, czy pamięta numer telefonu do kogoś bliskiego. Senior nie znał żadnego numeru na pamięć. Na szczęście miał przy sobie telefon. Jeden ze strażników wpadł na genialny pomysł: „A może by Pan zadzwonił do żony?” - spytał.

Telefon do żony – szczęśliwe zakończenie

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę! Mężczyzna instynktownie wybrał dobrze znany numer. Po drugiej stronie odezwał się żeński głos. Funkcjonariusze przejęli słuchawkę i ustalili adres 83-latka. Okazało się, że kilka godzin wcześniej wyszedł z domu wyrzucić śmieci i przepadł bez śladu! Kobieta była zrozpaczona, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

„Małżonka bardzo się ucieszyła, gdy usłyszała, że nie dość że mąż się odnalazł, to jeszcze wróci do domu radiowozem i pod tak dobrą opieką" - przekazali strażnicy.

Karta iCE może uratować życie

Straż miejska apeluje o rozwagę i przypomina o ważnej inicjatywie, jaką jest karta iCE. Karta iCE (In Case of Emergency) to karta zawierająca najważniejsze informacje kontaktowe do osób, które należy powiadomić w razie nagłego wypadku lub zaginięcia.

Na karcie powinny znaleźć się:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Numer telefonu

Informacje o stanie zdrowia (np. alergie, choroby przewlekłe)

Kartę można nosić w portfelu, torebce lub wszyć w ubranie.