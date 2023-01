Wypadek na przejeździe pod Przysuchą. Policja szuka świadków zdarzenia

Czy uda się odnaleźć świadków wypadku na przejeździe kolejowym w Wieniawie pod Przysuchą, gdzie zginęły matka z córką? Świadków zdarzenia, do którego doszło 13 grudnia ub.r. poszukuje tamtejsza policja. Feralnego dnia, ok. godz. 16, prowadząca seata ibiza 25-latka i jej 52-letnia pasażerka zbliżały się do przejazdu kolejowego. Jak informują mundurowi, jest on oznaczony znakami ostrzegawczymi i krzyżem św. Andrzeja, a ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną. W tym czasie przejechał tamtędy pociąg osobowy, ale po chwili sąsiednim torem i z przeciwnego kierunku nadjechał kolejny skład, również osobowy, przemieszczający się trasą Radom-Drzewica. To właśnie ten pociąg uderzył w samochód, w wyniku czego obie kobiety zginęły na miejscu. Według wstępnych ustaleń policji 25-latka miała nie zachować należytej ostrożności w czasie zbliżania się do przejazdu, ale świadkowie zeznali później, że jej auto mogło ulec awarii. We wtorek, 17 stycznia, mundurowi wystąpili w tej sprawie z apelem do potencjalnych świadków wypadku.

- W celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia Komenda Powiatowa Policji w Przysusze zwraca się z prośbą o nawiązanie kontaktu telefonicznego osoby podróżujące w dniu 13.12.2022 r. pociągiem osobowym relacji Radom-Drzewica, który brał udział w zdarzeniu, lub inne osoby posiadające istotne informacje dot. powyższego zdarzenia. Kontakt telefoniczny do prowadzącego postępowanie: 47 702 52 27, ew. kontakt do naczelnika WK KPP Przysucha: 47 702 52 77 lub 47 702 52 42 - apeluje asp. szt. Aneta Wilk, rzeczniczka KPP w Przysusze.

