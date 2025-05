Matura 2025 zagrożona? To zacznie się od 5 maja. Uczniowie muszą się przygotować

Aktywiści klimatyczni zapowiadają paraliż Warszawy, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Ostatnie Pokolenie planuje zgromadzić aż 150 osób, by zablokować drogi w pierwszym dniu egzaminów maturalnych! Przypomnijmy, że 5.05.2025 r. rozpoczyna się sesja matur od egzaminu z języka polskiego. W poniedziałek (5 maja) grupa zaplanowała zakrojoną na dużą skalę akcję, żeby zmusić prezydenta Warszawy do swoich postulatów. Działacze wręczyli Rafałowi Trzaskowskiemu list podczas wiecu wyborczego w Toruniu. Zapewniają, że do blokad nie dojdzie, jeśli ten spełni ich postulaty. – Protesty, które mają rozpocząć się 5 maja nie wystartują, jeśli Trzaskowski poprze postulaty dotyczące taniego i dostępnego transportu dla wsi i miasteczek ORAZ zadeklaruje organizację spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem dot. realizacji tych postulatów. Na reakcję Trzaskowskiego czekamy do 4 maja – deklarują działacze.

Jakie ultimatum stawiają? Chcą wymusić na Rafale Trzaskowskim publiczną deklarację poparcia dla:

Skokowego zwiększenia inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad;

Stworzenie wspólnego biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju.

Ostatnie Pokolenie stawia ultimatum Trzaskowskiemu. Ratusz: „To szantaż”

„Zignorowanie tego listu lub brak poparcia postulatów, których realizacja leży w żywotnym interesie nas wszystkich, a przede wszystkim milionów niezamożnych mieszkańców małych miejscowości i wsi oznacza, że jako Ostatnie Pokolenie przystąpimy do protestów dnia 5 maja” – ostrzegają aktywiści.

Dowiadujemy się, że Rafał Trzaskowski nie zamierza się ugiąć. Wszystko wskazuje więc na to, że aktywiści mocno uprzykrzą życie licealistom. – Jest to forma szantażu, której nie mamy zamiaru ulegać. Jednocześnie nie planujemy podejmowania z nimi dialogu w innej formie, gdyż zostaliśmy postawieni pod ścianą – mówi „Super Expressowi” Monika Beuth, rzeczniczka urzędu miasta. – Zdajemy sobie sprawę, że 5 maja będzie dniem wzmożonego ruchu z powodu tysięcy uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych. Dlatego pozostajemy w kontakcie z Komendą Stołeczną Policji. Otrzymaliśmy zapewnienie, że służby będą szczególnie wyczulone na próby zakłócania ruchu na stołecznych drogach – dodaje dopytana przez nas o możliwe utrudnienia.

Co ciekawe, tego dnia działacze Ostatniego Pokolenia zgłosili w ratuszu chęć przeprowadzenia legalnej demonstracji w godz. 8-14. Ratusz wydał na nią zgodę. Trasa będzie obejmowała: pl. Zamkowy, Most Śląsko-Dąbrowski, ul. Sierakowskiego, ul. Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie, Most Świętokrzyski, Wybrzeże Kościuszkowskie, Most Poniatowskiego i Rondo J. Waszyngtona. Jak podaje rzeczniczka ratusza, manifestacja zgłoszona jest jednak na ok. 80 osób, a działacze zapowiadają zebranie w mieście 150. To może oznaczać, że pozostałe będą w tym czasie nielegalnie blokować inne ulice.