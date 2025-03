Kolejny paraliż Warszawy. Ostatnie Pokolenie zapowiada blokady mostów

CO SIĘ STAŁO?

Ostatnie Pokolenie nie ustaje w kontrowersyjnych akcjach. Tym razem aktywiści zapowiadają blokady warszawskich mostów w maju, w samym środku kampanii prezydenckiej. – Politycy i miliarderzy robią nas wszystkich w ch**a. Mamy suszę, drożyznę i raczkujący faszyzm. I nie zmieni tego żaden z kandydatów na prezydenta – wołają aktywiści. Zapowiadają zgromadzenie 150 osób, których protesty mają sparaliżować stolicę. – Postawimy Platformę i lidera wyścigu prezydenckiego, Trzaskowskiego, przed dylematem: zwalczać nas czy zaprosić do rozmowy i zrobić coś dla dobra ludzi - deklarują.

Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę. Wielka akcja policji

„Susza, drożyzna i raczkujący faszyzm.” – Ostatnie Pokolenie atakuje polityków i miliarderów

Julia Keane, współzałożycielka Ostatniego Pokolenia, wskazuje na bliskie relacje polityków z najbogatszymi. – Trumpowi prezydenturę zapewnił pakt z najbogatszymi oligarchami świata: Muskiem, Bezosem i Zuckerbergiem. W Polsce Tusk zaprzyjaźnia się z miliarderem Brzoską, a milioner Mentzen jeździ po kraju i udaje, że jest „antysystemowcem”. Bogacze albo mają polityków w kieszeni, albo sami nimi zostają, a państwo działa pod ich dyktando – twierdzi aktywistka. Jej zdaniem efektem tych relacji jest „susza, drożyzna i raczkujący faszyzm”.

Rzeczniczka prasowa Ostatniego Pokolenia, Martyna Leśniak, alarmuje o dramatycznej sytuacji związanej z suszą. – Przez kryzys klimatyczny jest teraz taka susza, że musiałoby padać dzień i noc bez przerwy przez 4 miesiące, żeby udało się uzupełnić zasoby wody – mówi. Leśniak zwraca uwagę na rosnące ceny żywności i energii, krytykując politykę rządu. – Jak na jesień jedzenie przez to będzie najdroższe w historii, to poradzą sobie milioner Tusk, milioner Mentzen i miliarder Brzoska. Poradzą sobie też gdy przyjdzie kolejna powódź. A my? – pyta retorycznie.

Blokady mostów w Warszawie. Ostatnie Pokolenie wzywa do udziału w proteście

Ostatnie Pokolenie wzywa do udziału w planowanych blokadach. Akcja odbędzie się pod warunkiem zebrania co najmniej 150 uczestników.