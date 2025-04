Mazowieckie: Witek zgotował ojcu piekło! Podpalił dom i patrzył, jak staruszek płonie żywcem

Kobiety, libacja alkoholowa i rozbity radiowóz. Policjanci z Płońska usłyszeli zarzuty. Wiemy, co dalej

Noc z 14 na 15 września 2024 roku w historii miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec. Około godziny 23:00 wybuchł pożar w budynku mieszkalnym, w którym mieszkali ojciec i syn – Stefan C. i Witold C. Na miejsce natychmiast ruszyły cztery zastępy straży pożarnej z Ostrołęki i Myszyńca. Po ugaszeniu ognia, w zgliszczach odkryto zwęglone zwłoki Stefana C.

Syn-potwór znęcał się nad ojcem latami!

Śledztwo ujawniło przerażające fakty z życia Stefana C. Okazało się, że od marca 2021 roku Witold C. regularnie znęcał się nad swoim ojcem. Pijany mężczyzna wyzywał, kopał i bił staruszka po całym ciele. Groził mu śmiercią i spaleniem żywcem!

Z zimną krwią podpalił dom

Kulminacja bestialstwa nastąpiła 14 września 2024 roku. Witold C., wiedząc, że jego ojciec śpi na piętrze drewnianego domu, podłożył ogień na dole. Użył łatwopalnych materiałów, aby ogień rozprzestrzenił się jak najszybciej. Dom stanął w płomieniach, a Stefan C. spłonął żywcem. Po wszystkim Witold C. wsiadł na rower i uciekł z miejsca zbrodni. Został zatrzymany na stacji paliw w Myszyńcu.

Kłamstwa i brak skruchy

Podczas przesłuchań Witold C. nie przyznał się do winy. Jego wyjaśnienia są sprzeczne z dowodami zebranymi przez śledczych. Badania psychiatryczne wykazały, że w chwili popełnienia zbrodni był w pełni poczytalny. Mężczyzna był już wcześniej karany za pobicia, kradzieże, rozboje i groźby. Teraz grozi mu dożywocie za zabójstwo ojca!

Sprawiedliwości stanie się zadość?

Akt oskarżenia przeciwko Witoldowi C. trafił do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Mieszkańcy Wolkowych z niecierpliwością czekają na proces i surowy wyrok dla syna, który zgotował swojemu ojcu tak okrutną śmierć.