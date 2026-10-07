Miał być czarny, będzie jasny. Wielka zmiana sąsiada MSN w centrum Warszawy

"Lżejszy" projekt TR Warszawa: dlaczego miasto zmienia plany?

Pierwotnie siedziba TR Warszawa miała być potężnym, czarnym budynkiem, kontrastującym z jasną bryłą Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Plany te jednak uległy zmianie. Podczas konferencji prasowej 7 października, miasto ujawniło nową koncepcję, zaskakującą lekkością. Zamiast ciężkiej, ciemnej konstrukcji, powstanie obiekt z metalowo-ażurową elewacją, która w rozmyty, lustrzany sposób odbije światło słoneczne.

Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił w swoich socialach: „Fasada będzie dużo lżejsza, zarówno wagowo, jak i wizualnie. Będzie też w innym niż planowano kolorze. Będzie też zbudowana z zupełnie innych tworzyw, a dzięki temu znacznie bardziej przyjazna środowisku. No i, co najważniejsze, znacznie tańsza w budowie”. Mowa tu o oszczędnościach rzędu nawet 70 milionów złotych. Skąd taka zmiana? Magdalena Sroka, pełnomocniczka prezydenta stolicy ds. kultury, wyjaśniła, że długotrwałość procesu budowy wymusza dostosowywanie się do nowych wytycznych i dyrektyw europejskich dotyczących budynków publicznych.

Co znajdzie się w innowacyjnej siedzibie TR Warszawa i kiedy otwarcie?

Nowa siedziba TR Warszawa to nie tylko odmieniona fasada, ale przede wszystkim nowatorska przestrzeń wewnętrzna. Rdzeniem budynku będzie nowoczesna scena obrotowa, zaprojektowana tak, aby znosić tradycyjny podział na scenę i widownię. Mobilność układu pozwoli na płynną regulację widowni od 360 do nawet 960 miejsc, zapewniając elastyczność. W gmachu znajdą się także sale prób, studia nagraniowe, przestrzeń edukacyjna oraz zaplecze produkcyjne, tworząc kompleksowe centrum artystyczne.

Zgodnie z nowym prawem budowlanym, w budynku znajdzie się również miejsce doraźnego schronienia dla około 600 osób – to nowość. Na co dzień przestrzeń ta będzie służyć jako magazyn teatralny. Magdalena Sroka zaznaczyła, że siedziba TR Warszawa jest wpisana w szerszy kontekst Nowego Centrum Warszawy, stanowiąc wraz z MSN-em kompleks kulturalny. Kiedy otwarcie? Artur Jóźwik, dyrektor biura kultury, poinformował, że w listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wykończenie i zakończenie budowy, z przewidywanym rozstrzygnięciem w połowie 2028 roku. Wykonawca będzie miał około 24 miesięcy na dokończenie prac, co oznacza oddanie nowej sceny do użytku w połowie 2029 roku.

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