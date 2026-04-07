Miał cztery sądowe zakazy, a i tak prowadził auto. 43-latek trafi do więzienia?

Alicja Franczuk
2026-04-07 12:46

Kolejny raz 43-letni kierowca został złapany na prowadzeniu samochodu wbrew obowiązującym go obostrzeniom, których posiadał aż cztery. Funkcjonariusze natychmiast po przeprowadzeniu interwencji zatrzymali sprawcę. Kierujący nie ukrywał swojej winy i potwierdził zarzuty. Obecnie decyzją prokuratora przebywa pod policyjnym dozorem. O jego ostatecznej przyszłości zadecyduje wymiar sprawiedliwości, a perspektywa pobytu w zakładzie karnym jest bardzo realna.

Autor: KPP w Otwocku/ Materiały prasowe
  • W trakcie standardowych czynności sprawdzających w gminie Kołbiel w ręce mundurowych wpadł 43-latek, który ignorował aż cztery bezterminowe zakazy kierowania autami.
  • Decyzją prokuratury sprawca został objęty policyjnym dozorem, zmuszającym go do wizyt na posterunku każdego dnia tygodnia.
  • Zatrzymany nie zaprzeczał swoim czynom i ustalił ze śledczymi akceptację wyroku półtora roku więzienia, choć końcowe słowo będzie należało do sędziego.

Zatrzymanie w gminie Kołbiel. Recydywista zlekceważył cztery zakazy sądowe

Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego w Otwocku pełnili swoje obowiązki na obszarze gminy Kołbiel, gdzie wytypowali do standardowego sprawdzenia pojazd osobowy. W toku czynności błyskawicznie ustalono, że osoba siedząca za kierownicą miała absolutny zakaz prowadzenia maszyn. Okazało się, że 43-letni sprawca zgromadził na swoim koncie aż cztery obowiązujące bezterminowo zakazy kierowania jakimikolwiek pojazdami silnikowymi, które wcześniej zasądzono mu za inne naruszenia prawa.

„Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących złamania sądowych zakazów” - przekazał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Surowe konsekwencje dla 43-latka. Codzienne wizyty na komendzie policji

Prokurator zwrócił uwagę na skrajne ignorowanie przepisów przez 43-latka i zdecydował o nałożeniu na niego zabezpieczenia w formie policyjnego dozoru. Z tego powodu kierowca jest zobowiązany do osobistego meldowania się na komisariacie siedem razy w tygodniu. Ten uciążliwy obowiązek stanowi jednak wyłącznie wstęp do poważniejszych sankcji.

Przyszłość zatrzymanego wielokrotnego sprawcy przestępstw drogowych znajdzie swój finał na sali rozpraw. Podejrzany nie wypierał się przedstawionych mu oskarżeń i porozumiał się z prokuraturą w kwestii dobrowolnego odbycia kary, ustalając ją na poziomie osiemnastu miesięcy bezwzględnego więzienia. Takie rozwiązanie przypomina swoiste porozumienie, przyspieszające finalizację całego procesu karnego. Kwestia faktycznego umieszczenia 43-latka za kratami na wskazany czas zależy jednak od tego, czy orzekający w tej sprawie sąd przychyli się do wypracowanego kompromisu i uzna zaproponowany wymiar kary za odpowiedni. Ostateczny wyrok pozostaje w gestii składu orzekającego.

Sonda
Czy za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kierowca powinien od razu trafić do więzienia?
ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW
OTWOCK POLICJA