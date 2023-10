Kobyłka. Zaginął 38-letni Michał Skonieczny

Michał Skonieczny, 38-letni mieszkaniec Kobyłki, ostatni raz widziany był w piątek, 6 października. Mężczyzna około godz. 4:30 wyszedł z miejsca zamieszkania do pracy, lecz do niej nie dotarł. Michał do tej pory nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego Michała Skoniecznego

wzrost: 184 cm

budowa ciała: szczupła

włosy: krótkie ciemne

cera: śniada

oczy: niebieskie

znaki szczególne: tatuaż na lewej ręce między łokciem a ramieniem

W dniu zaginięcia Michał Skonieczny ubrany był w czerwoną kurtkę do pasa, czarną czapkę z daszkiem. Miał też ze sobą niebieski plecak.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionego

Policjanci z Wołomina proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mieszkańca Kobyłki. - Wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat jego miejsca pobytu lub widziały go w ostatnim czasie, proszone są o kontakt z Komisariat Policji w Kobyłce ul. Ks. Marmo 13a 05-230 Kobyłka tel. 47 724 78 46, 47 724 78 47, oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przy ul. Wileńskiej 43a tel. 47 72 47 901 lub powiadomienie najbliższej jednostki Policji - przekazała mł. asp. Monika Kaczyńska z wołomińskiej policji.

i Autor: KPP w Wołominie Miał iść do pracy, nie wiadomo gdzie jest. Zaginął 38-letni Michał