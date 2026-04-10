Mieszkańcy mają dość korków. Nowy buspas na wlocie do Warszawy coraz bliżej

Mieszkańcy czekają na buspas od lat

Temat planów utworzenia buspasa między Łomiankami i Warszawą powraca od lat. Mieszkańcy nie ukrywają, że mają dość korków, które znacznie wydłużają czas dojazdu do szkoły czy pracy. Aby sytuacja wreszcie uległa poprawie, w grudniu ubiegłego roku burmistrz Tomasz Dąbrowski spotkał się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Podczas rozmowy osiągnięto porozumienie, które umożliwia realizację wyczekiwanej inwestycji.

"W ramach uzgodnień z Miastem Stołecznym Warszawa określono zakres prac po obu stronach granicy administracyjnej. Po stronie warszawskiej buspas zostanie poprowadzony w obrębie istniejącego pobocza. Po stronie Łomianek konieczne będzie przygotowanie dodatkowej infrastruktury, w tym łącznika omijającego najbardziej zatłoczony fragment trasy w rejonie centrum handlowego" - informowali wówczas urzędnicy. Jak dodali, planowany buspas miałby zostać pociągnięty od Łomianek do skrzyżowania Wóycickiego z Pułkową.

Buspas między Łomiankami i Warszawą coraz bliżej

Już w marcu tego roku burmistrz Dąbrowski podkreślał, że realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. - W pierwszym etapie autobusy pojadą ciągiem istniejących dróg, przejeżdżając przez ronda przy Centrum Handlowym Łomianki, a następnie włączając się na trasę na wysokości przystanku w Burakowie - przekazał. Równolegle urzędnicy ruszą z pracami nad wykonaniem zjazdu z ronda pod wiaduktem przy ul. Brukowej.

Ważny krok, zbliżający Łomianki do budowy wyczekiwanego buspasa, wykonano 9 kwietnia. Podpisano umowę o wartości ok. 400 tys. zł na stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. Jak podkreślił miejscowy ratusz, realizacja przedsięwzięcia ma umożliwić skrócenie czasu dojazdu do metra nawet o połowę. Prace projektowe mają zakończyć się po wakacjach. Później możliwe będzie wyłonienie wykonawcy, który zajmie się robotami w terenie.

