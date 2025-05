„Nie damy zabić się asfaltem”. Pilny protest mieszkańców Mazowsza

WALCZĄ O SWOJE ZDROWIE

Mieszkańcy protestują: nie damy zabić się asfaltem. „Boję się o życie swojego półrocznego synka”

Mieszkańcy gminy Wiśniew (woj. mazowieckie) protestują przeciwko budowie wielkiego zakładu produkującego masy bitumiczne dla drogownictwa przed oknami ich domów. By wyrazić swój sprzeciw zablokowali drogę z Siedlec do Lublina. − Nie damy się zabić asfaltem − skandowali chodząc w koło po przejściu dla pieszych. – Boję się o zdrowie i życie swojego półrocznego synka, gdy zmuszą nas do wdychania toksycznych oparów – mówi reporterowi „Super Expressu” Paulina, mama malutkiego Kajetanka.