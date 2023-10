Miliony białoruskich papierosów. 38-letniemu Polakowi grozi długa odsiadka

Szokujące odkrycie. Kilka milionów nielegalnych papierosów w hali pod Warszawą

W wyniku wspólnej operacji Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) dokonano szokującego odkrycia w okolicach Wyszkowa. W hali magazynowej zabezpieczono niezwykle znaczną ilość nielegalnych papierosów, przewyższającą 6,5 miliona sztuk. To niebywałe znalezisko, które mogło skutkować stratami dla budżetu państwa na poziomie blisko 7 milionów złotych.

Wartość rynkowa zatrzymanego towaru przekracza 5 milionów złotych, co podkreśla skalę działalności nieuczciwego przedsiębiorcy. Papierosy, które trafiły do magazynu, nie posiadały polskich znaków akcyzy, a większość z nich była oznaczona białoruskimi znakami podatkowymi. Istnieje podejrzenie, że miały one być wprowadzone do obrotu na terenie Mazowsza, co jest poważnym naruszeniem przepisów podatkowych i celnego.

Właściciel magazynu, 38-letni Polak, został zatrzymany podczas akcji. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywna. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, a cała operacja odbywa się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

To znalezisko uwydatnia trudności w zwalczaniu nielegalnego handlu papierosami i podkreśla znaczenie współpracy służb skarbowych i policyjnych w walce z przestępstwami gospodarczymi. Dla budżetu państwa oznacza to nie tylko ocalenie znaczącej kwoty pieniędzy, ale także skuteczną walkę z nielegalnymi praktykami na rynku wyrobów tytoniowych.