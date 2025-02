Mirosław Łysik nie żyje. Dyrektor techniczny Teatru Narodowego zginął w wypadku

We wtorek 18 lutego w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. Samochód potrącił 86-latka. Mężczyzna zmarł. W wypadku zginął Mirosław Łysik, wieloletni dyrektor techniczny Teatru Narodowego. Zajmował to stanowisku od czasu jego odbudowy aż do 2018 roku. - Znakomity ekspert w dziedzinie urządzeń scenicznych – często proszono go o ich projektowanie lub konsultację i w tej roli zasłużył się licznym polskim teatrom. Jako pracownik Teatru Wielkiego brał decydujący udział w wyposażeniu technicznym rekonstruowanej po pożarze, przebudowanej i nowoczesnej sceny Teatru Narodowego, jak również nowo powstającej sali w budynku przy ulicy Wierzbowej. Zorganizował pion techniczny nowo otwieranego Teatru i kierował nim aż do swej mocno opóźnionej emerytury - czytamy na stronie Teatru Narodowego w Warszawie. - Był wybitnym fachowcem, silną i wyrazistą osobowością, lojalnym i niezapomnianym kolegą. Żegnamy go ze smutkiem.

Czytaj też: Nie żyje znany historyk. Studenci go uwielbiali

Do tragicznego wypadku doszło około godziny 10 przed Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc przy na ul. Płockiej. - Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca volkswagenem miała potrącić 87-letniego mężczyznę, który w następstwie trafił do szpitala. Tam niestety umarł - powiedziała dla radia RDC (Radio dla ciebie) Marta Sulowska z wolskiej Komendy Policji.