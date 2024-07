Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w warszawskiej Archikatedrze, to uczta muzyczna nie tylko dla katolickich wiernych. To także punkt obowiązkowy na kulturalnej, muzycznej mapie stolicy w letnie niedzielne dni. To również okazja do poznania wirtuozów organów z innych krajów. Dzięki tegorocznemu festiwalowi będziemy mogli przenieść się do kościołów w Bratysławie, Mediolanie, Bari czy Wenecji.

- Już 21 lipca 2024 roku o godzinie 16 w warszawskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela odbędzie się wyjątkowy koncert międzynarodowej sławy organisty, Stanislava Surina - zapowiada Przemysław Kapituła, dyrektor XXXI Międzynarodowego Festiwalu Organy Archikatedry.

Stanislav Surin - znany z niezrównanego talentu i mistrzowskiego wykonania, zaprezentuje repertuar składający się m.in. z kompozycji Johanna Sebastiana Bacha i Antoniego Vivaldiego.

Gra, komponuje i montuje organy

Artysta pochodzący ze Słowacji zdobył międzynarodowe uznanie dzięki swoim występom na całym świecie. Koncertował m.in. w USA, Japonii, Meksyku, Kanadzie, Kazachstanie czy na Tajwanie. Często występuje jako solista ze Słowacką Orkiestrą Symfoniczną oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Tajwanu. Jest zaangażowany w badania nad historycznymi instrumentami oraz w budowę nowych organów w katedrze w Bratysławie oraz filharmonii w Bratysławie. Wykłada na uczelniach Bratysławy i Trnawy. Komponuje utwory sakralne (m.in. Trnava Mass) oraz utwory do tekstów francuskich i słowackich poetów. W 2016 roku otrzymał nagrodę „Fra Angelico” Konferencji Episkopatu Słowacji.

- Jego występy są zawsze pełne pasji i emocji, co sprawia, że każda minuta spędzona na jego koncercie pozostaje w pamięci na długo – przekonuje organizator warszawskiego Festiwalu Przemysław Kapituła.

Koncert Stanislava Surina w Warszawie w niedzielę 21 lipca będzie wyjątkową okazją do doświadczenia na żywo niezapomnianych dźwięków w wykonaniu mistrza organów. Archikatedra św. Jana, z jej doskonałą akustyką, stanowi idealne miejsce do tego rodzaju wydarzeń, zapewniając publiczności niezwykłe doznania muzyczne.

W lipcu i w sierpniu w Warszawie mistrzowie organów z Włoch

Międzynarodowy Festiwal „Organy Archikatedry” potrwa do 22 września. Przed warszawiakami zatem jeszcze sporo występów międzynarodowych organistów. Liczna w tym roku będzie reprezentacja Włoch. 28 lipca za organami w Bazylice św. Jana siądzie Giovanna Tricarico (organistka, klawesynistka i pianistka z Mediolanu), 4 sierpnia - Silvio Celeghin spod Wenecji, 25 sierpnia - Francesco Bongiorno (nauczyciel gry na organach w konserwatorium w Materze), 8 września – Włoszka urodzona w Istambule Giulia Biagetti i na koniec 22 września – Mario Ciferri (organista tytularny katedry św. Jerzego w Porto San Giorgio).

Koncerty odbywają się o stałej porze, co niedzielę w południe. Bilety można kupić TUTAJ.

A TUTAJ można posłuchać jak mistrz Surin przygotowywał się do koncertu w 2021r.