Mława: Pobił i okradł kolegę! Zabrał mu nawet kartę bankomatową. 44-latek w areszcie

Niektóre znajomości kończą się bardzo burzliwie. Przekonał się o tym 57-latek z Mławy. W pierwszy weekend stycznia do mieszkania 57-latka przyszedł jego znajomy, żądając zwrotu długu. Panowie nie mogli dojść do porozumienia. Wtedy 44-latek chwycił za metalową pałkę i ruszył na dłużnika! Na tym się nie skończyło. Następnego dnia wrócił i znowu pobił swoją ofiarę! Do tego zabrał mu dowód osobisty i kartę bankomatową. - Ranny 57-latek, dopiero po tym zdarzeniu powiadomił policję. Interweniujący policjanci wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala - przekazuje dramatyczne szczegóły asp.szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie.

Policjanci szybko ruszyli do akcji. Zatrzymali 44-letniego zbója i wsadzili do policyjnej celi. Potem prokurator postawił zatrzymanemu 3 zarzuty rozboju. Sąd zadecydował o umieszczeniu go na 2 miesiące w areszcie. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Trwają dalsze czynności policji pod nadzorem prokuratury.