2025-08-25 10:55

6 czerwca 2025 roku minęła pierwsza rocznica śmierci sierżanta Mateusza Sitka, młodego żołnierza 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który stracił życie na służbie po ataku migranta na granicy polsko-białoruskiej. W miejscu tragedii zapłonęły znicze, a pamięć o żołnierzu wciąż trwa w sercach jego bliskich, towarzyszy broni oraz lokalnej społeczności. W sobotę (23 sierpnia) Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka Hajnówka odsłoniła pomnik na cześć jego pamięci.

W rocznicę śmierci, w miejscu dramatycznego ataku w pobliżu Dubicz Cerkiewnych, żołnierze Zgrupowania Zadaniowego Podlasie wraz z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oddali hołd sierżantowi Mateuszowi Sitkowi. I to w tym miejscu została przytwierdzona tablica pamiątkowa i zapłonęły znicze.

Mateusz Sitek miał zaledwie 21 lat. Był żołnierzem z powołania. Jak wspominają bliscy, jego decyzja o służbie nie była przypadkowa.

Hołd oddany przez Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka Hajnówka

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka Hajnówka napisała w mediach społecznościowych w ostatnią sobotę (23 sierpnia): Przy kaplicy w Czerlonce, wspólnie oddaliśmy hołd bohaterowi − żołnierzowi Wojska Polskiego, sierżantowi Mateuszowi Sitkowi. Mateusz oddał życie w służbie Ojczyźnie. Jego ofiara przypomina nam, że bezpieczeństwo i wolność nigdy nie są dane raz na zawsze − zawsze wymagają odwagi, poświęcenia i gotowości do obrony drugiego człowieka. Pomnik, który odsłoniliśmy, niech będzie symbolem naszej pamięci i wdzięczności. Niech uczy przyszłe pokolenia, że tu, na tej ziemi, żyli ludzie, którzy ponad własne życie stawiali honor, obowiązek i miłość do Polski. Niech pamięć o sierżancie Mateuszu Sitku trwa w nas jako zobowiązanie do życia w prawdzie, służbie i solidarności. Cześć Jego Pamięci!

Pierwsza rocznica śmierci sierż. Mateusza Sitka. Wspominają go bliscy i koledzy z wojska

Pamięć o sierżancie Mateuszu Sitku, który zginął na służbie, pozostaje żywa w sercach tych, którzy go znali i cenili. Jego poświęcenie dla Ojczyzny jest symbolem odwagi i oddania.

