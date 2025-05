Morderstwo na UW. Nowe informacje o stanie zdrowia strażnika, który chciał powstrzymać Mieszka R.

CO SIĘ STAŁO?

Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zaatakowany strażnik wyszedł ze szpitala

Kanclerz UW, Robert Grey, poinformował o stanie zdrowia pana Tomasza, strażnika, który jako pierwszy ruszył na pomoc zaatakowanej kobiecie.

„Pan Tomasz powrócił już do swojej rodziny. Lekarze, którzy opiekowali się nim, zgodzili się na odbywanie dalszej rekonwalescencji w warunkach domowych, przy rodzinie - co dla niego było bardzo ważne i co daje mu siły” – powiedział Robert Grey.

Powrót do domu ma ogromne znaczenie dla procesu leczenia i wsparcia psychicznego strażnika. Kanclerz Grey przyznał, że trauma po tych tragicznych wydarzeniach wciąż jest obecna w społeczności uniwersyteckiej, szczególnie wśród strażników.

Uczelnia zapewnia wsparcie psychologiczne dla wszystkich potrzebujących. Dodatkowo, wyrażane są oczekiwania na zmiany w prawie, które umożliwią strażnikom skuteczniejsze działanie w przyszłości. Strażnicy uczelniani obecnie nie mają prawa stosować żadnych środków przymusu bezpośredniego.

Nagrody i odznaczenia dla bohaterów

Premier Donald Tusk poinformował o przyznaniu nagród finansowych rannemu strażnikowi oraz oficerowi Służby Ochrony Państwa, którzy interweniowali podczas ataku.

„Wystąpiłem właśnie do Prezydenta o przyznanie odznaczeń strażnikowi, który został ranny w czasie próby obezwładnienia mordercy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dla interweniującego oficera SOP” – napisał premier na portalu X. Dodatkowo, dzieci ofiary otrzymają renty specjalne.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Nowak, wyraził wdzięczność za wsparcie ze strony premiera oraz innych przedstawicieli władz.

„Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy słowa i decyzję pana premiera, dziękując w imieniu samych uhonorowanych, dzieci naszej tragicznie zmarłej koleżanki i całej społeczności uniwersyteckiej” – powiedział prof. Nowak. Rektor podkreślił, że podjęte działania dają nadzieję na wypracowanie systemowych rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo na uczelniach.

Pomoc dla rodzin ofiar i strażników

Prof. Alojzy Nowak zadeklarował, że wsparcie dla rodzin ofiar oraz interweniujących strażników jest priorytetem dla uczelni.

„Decyzja o pomocy rodzinom ofiar sprawcy tego bestialskiego zabójstwa, a także interweniującym strażnikom, jest cały czas aktualna. Jesteśmy jedną wielką uniwersytecką rodziną i pomoc w takiej sytuacji jest naszą powinnością” – zapewnił rektor.

Przebieg tragicznych wydarzeń

Przypomnijmy, że Mieszko R., 22-letni student Wydziału Prawa UW, zaatakował siekierą portierkę zamykającą drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta zmarła na miejscu. Na pomoc ruszył pracownik Straży UW, który również został ciężko ranny.

