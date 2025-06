Wiemy kiedy

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. droższe o 100 mln zł. Znamy datę otwarcia

Trudno znaleźć inwestycję dotyczącą historii, która budziłaby tyle kontrowersji, co Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. To muzeum miało być pierwotnie gotowe pięć lat temu! Ostatecznie będzie droższe, niż planowano o 100 mln zł. Ale jest! Wreszcie prace budowlane zbliżają się do finału. Podano już nawet datę oficjalnego otwarcia.