Szok!

Myśleli, że to zabawa, a skończyło się dramatem! 18-latek spadł z maski auta w Żyrardowie

To, co miało być szaloną zabawą grupy młodych ludzi, zakończyło się prawdziwym dramatem i walką o zdrowie 18-latka. W powiecie żyrardowskim doszło do skrajnie nieodpowiedzialnego zdarzenia, które mogło mieć jeszcze tragiczniejsze konsekwencje. Młoda, zaledwie 18-letnia dziewczyna, zdecydowała się przewieźć swojego rówieśnika na masce samochodu. Chwila bezmyślności i brawury doprowadziła do poważnego wypadku. Teraz grozi jej więzienie!