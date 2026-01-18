Myszołów potrzebował pomocy! Mieszkaniec Targówka uratował rannego ptaka

W czwartek, 8 stycznia, dyżurny Ekopatrolu straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o rannym ptaku na ulicy Radzymińskiej. Na miejscu okazało się, że pomocy potrzebuje myszołów z uszkodzonym skrzydłem. Ptak nie był w stanie latać.

Jak relacjonują strażnicy, dzikie zwierzęta zwykle są płochliwe i uciekają na widok człowieka. Ten myszołów był jednak wyjątkowy. „Ze stoickim spokojem pozwolił strażnikom umieścić się w transporterze” – relacjonuje Straż Miejska.

Dzięki interwencji mieszkańca i szybkiej reakcji Ekopatrolu, ranny myszołów trafił pod opiekę specjalistów z Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO. „Miejmy nadzieję, że pod okiem tamtejszych specjalistów szybko wydobrzeje i znowu wzbije w przestworza. Życzymy mu wysokich lotów!” – czytamy na stronie Straży Miejskiej.

Myszołów pod ścisłą ochroną

Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) to gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. W Polsce jest dość powszechny i objęty ścisłą ochroną gatunkową.

