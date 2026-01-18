Myszołów potrzebował pomocy! Mieszkaniec Targówka uratował rannego ptaka

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-01-18 16:32

Mieszkaniec warszawskiego Targówka wykazał się godną naśladowania postawą. Znalazł rannego myszołowa i wezwał na pomoc Ekopatrol straży miejskiej. Ptak z uszkodzonym skrzydłem trafił do Ptasiego Azylu w ZOO.

myszolow-potrzebowal-pomocy-mieszkaniec-targowka-uratowal-rannego-ptaka

i

Autor: Straż Miejska Warszawa/ Materiały prasowe

Myszołów potrzebował pomocy! Mieszkaniec Targówka uratował rannego ptaka

W czwartek, 8 stycznia, dyżurny Ekopatrolu straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o rannym ptaku na ulicy Radzymińskiej. Na miejscu okazało się, że pomocy potrzebuje myszołów z uszkodzonym skrzydłem. Ptak nie był w stanie latać.

Jak relacjonują strażnicy, dzikie zwierzęta zwykle są płochliwe i uciekają na widok człowieka. Ten myszołów był jednak wyjątkowy. „Ze stoickim spokojem pozwolił strażnikom umieścić się w transporterze” – relacjonuje Straż Miejska.

Dzięki interwencji mieszkańca i szybkiej reakcji Ekopatrolu, ranny myszołów trafił pod opiekę specjalistów z Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO. „Miejmy nadzieję, że pod okiem tamtejszych specjalistów szybko wydobrzeje i znowu wzbije w przestworza. Życzymy mu wysokich lotów!” – czytamy na stronie Straży Miejskiej.

Myszołów pod ścisłą ochroną

Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) to gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. W Polsce jest dość powszechny i objęty ścisłą ochroną gatunkową.

"Chodniki jak na wsi, zawalone śniegiem". Gdzie zgłosić nieodśnieżony chodnik w Warszawie?

Tymczasem tegoroczna zima zamieniła stołeczne chodniki w lodowiska. Śnieg, lód i marznący deszcz to nie tylko uciążliwość, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Pytanie o to, kto odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa na pieszych ciągach komunikacyjnych, powraca jak bumerang wraz z każdym opadem śniegu.

Zima po raz kolejny obnażyła słabości Warszawy w walce ze śniegiem. Podczas gdy główne ulice są w miarę przejezdne, chodniki zamieniły się w niebezpieczne pułapki, utrudniając życie pieszym, a szczególnie dzieciom, osobom starszym i z niepełnosprawnościami ruchowymi. Problem dotyczy niemal wszystkich dzielnic stolicy, a frustracja mieszkańców sięga zenitu. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Gołoledź paraliżuje Polskę
29 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Tak warszawska straż miejska wyławiała łosia ze stawu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TARGÓWEK
WARSZAWA