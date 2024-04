Na Ostrobramskiej zderzyły się trzy samochody. Potężne utrudnienia

On pokieruje policją

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 16 kwietnia, wieczorem. O godz. 20:16 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące kolizji trzech samochodów osobowych w rejonie skrzyżowania ulic Ostrobramskiej i Rodziewiczówny. Jak dowiedziała się redakcja "Super Expressu" w biurze prasowym straży pożarnej, cztery osoby biorące udział w zdarzeniu nie wymagały pomocy medycznej, jedna osoba uskarżała się na ból i została przekazana ratownikom medycznym, którzy przetransportowali ją do szpitala.

Na miejscu pracują służby. Jak informują nas czytelnicy, w miejscu wypadku występują duże utrudnienia. Na ul. Ostrobramskiej już utworzył się duży korek w kierunku Wawra.

