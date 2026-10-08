Na warszawskie ulice wracają latarnie z 1933 roku i wiadomo już, gdzie się pojawią

Przedwojenny styl i nowoczesna technologia LED

Choć nowoczesne oprawy SAVA doskonale sprawdzają się na większości warszawskich arterii, nie wszędzie pasują do zabytkowej architektury. W miejscach o szczególnym charakterze drogowcy montują latarnie nawiązujące do dawnej Warszawy. Nowe repliki historyczne wzorowano na katalogu Fabryki Żyrandoli Elektrycznych A. Marciniak z 1933 roku, a ich ostateczny wygląd zyskał pełną akceptację Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Dzięki temu historyczne ulice zachowają swój unikalny klimat, a jednocześnie zyskają jasne i bezpieczne oświetlenie. Zmiana ta nie tylko poprawi estetykę miejskiej przestrzeni, ale również ułatwi pracę konserwatorom, ponieważ nowe oprawy umożliwiają beznarzędziowy dostęp do wnętrza, co znacznie przyspieszy wszelkie naprawy.

W tych dzielnicach i na tych ulicach zrobi się jaśniej

Montaż historycznych replik rozpoczął się już w wakacje. Nowe latarnie oświetlają już między innymi ulicę Noakowskiego oraz Plac Słoneczny. W ramach realizowanego kontraktu na stołecznych drogach zawiśnie łącznie 578 historycznych opraw. Pojawią się one w pięciu warszawskich dzielnicach, w tym na następujących ulicach:

Dziennikarskiej

Mickiewicza

Litewskiej

Dantyszka

Wiśniowej

Narbutta

Letniej

To jednak nie wszystko, ponieważ drogowcy równolegle dbają o inne rejony miasta. Oprócz wiernych replik historycznych na ulicach Warszawy pojawi się aż 1801 sztuk opraw stylizowanych. Przetarg na ich dostawę został rozstrzygnięty w lipcu, a nowe latarnie rozbłysną między innymi na Bielanach, Żoliborzu, Targówku oraz Pradze Południe.

Inteligentny system i mniejsze rachunki za prąd

Wygląd retro to tylko fasada, pod którą kryje się zaawansowana elektronika. Nowe oświetlenie zużywa znacznie mniej energii elektrycznej niż stare, energochłonne lampy sodowe i metalohalogenkowe. Każda nowa oprawa jest wyposażona w specjalne gniazdo do montażu sterownika, który pozwala na włączenie latarni do inteligentnego systemu zarządzania miastem.

Dzięki temu rozwiązaniu urzędnicy mogą zdalnie wykrywać wszelkie awarie oraz na bieżąco dostosowywać parametry światła do aktualnych warunków pogodowych i drogowych. Dla mieszkańców oznacza to większe bezpieczeństwo, a dla budżetu Warszawy kolejne, odczuwalne oszczędności.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe