Na ulice wyjechały nowe elektryki. „To pierwszy zakup w historii miasta”

– Nowe elektryki będą własnością miasta i zostaną wydzierżawione Miejskim Zakładom Autobusowym, które zajmą się ich obsługą – mówi zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski. – Jest to pierwszy zakup w historii miasta, który finansujemy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wcześniejsze zakupy pojazdów dla komunikacji miejskiej w stolicy realizowaliśmy najczęściej ze środków własnych lub europejskich – dodaje wiceprezydent Olszewski.

Nowe Solarisy będą wyposażone w klimatyzację, wyznaczone miejsca dla wózków oraz system informacji pasażerskiej. Autobusy trafią do Warszawy w czterech partiach – pierwszy jesienią 2024 roku, pozostałe do końca lutego 2025 roku.

− Zakup tak nowoczesnych pojazdów to kolejny element wymiany warszawskiej floty autobusowej na zero- i niskoemisyjną. W ten sposób jeszcze mocniej chcemy zachęcać mieszkańców stolicy do korzystania z transportu publicznego – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.

Elektryki, która jeżdżą po Warszawie mają wiele zalet. Przede wszystkim pomagają dbać o jakość powietrza w stolicy i komfort życia mieszkańców. Są ciche i nie emitują spalin. Nowiutkie Solarisy będą kierowane na trasy przebiegające przez centralne części Warszawy.

Pojazdy będą stacjonowały – po cztery sztuki – w zajezdniach Woronicza, Ostrobramska i Stalowa i stamtąd kierowane na trasy w ramach umowy przewozowej zawartej z MZA.

Tuzin nowych Solarisów będzie kosztował około 51 milionów złotych.