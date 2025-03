Kierowca pod wpływem narkotyków w centrum Otwocka. "Chciałem mieć więcej siły w pracy"

To była najbardziej luksusowa willa w PRL-u. Teraz może być Twoja za 21 milionów złotych. Mamy zdjęcia ze środka

Wystrojona jak stróż w Boże Ciało przyjeżdżała do marketu limuzyną. Policja musiała w końcu zareagować

Dramatyczny wypadek. Samochody zderzyły się czołowo. Jedna osoba zakleszczona we wraku

Otwock. Naćpany kierowca wpadł podczas kontroli drogowej

Do zdarzenia doszło w samym centrum Otwocka. Widząc niepokojące zachowanie jednego z kierowców policjanci drogówki zatrzymali go do kontroli.

Podczas rozmowy z nim zyskali pewność, że może znajdować się pod wpływem narkotyków. Test i znalezienie "działki" amfetaminy ostatecznie potwierdziły ich przypuszczenia.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Policyjny pościg za naćpanym 23-latkiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Biorę, żeby lepiej pracować"

22-latek został przewieziony do komendy w Otwocku. Przed wykonaniem dalszych czynności musiał najpierw wytrzeźwieć. Podczas przesłuchania tłumaczył, że zażywa amfetaminę, żeby "lepiej pracować".

Usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz posiadania środków odurzających.