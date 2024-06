Do zdarzenia doszło 10 czerwca na drodze w miejscowości Sumiężne w powiecie ostrowskim. Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali samochód, którym podróżowało sześciu mężczyzn – pięciu z nich nie miało odpowiednich dokumentów. Podawali się za obywateli Indii. Jak się okazało, wszyscy przekroczyli granicę kraju nielegalnie, używając do tego podstępu i współpracując z innymi osobami. W trakcie kontroli drogowej kierujący autem, 58-letni Polak, wprowadził funkcjonariuszy w błąd podając dane osobowe swojego brata.

− Jak tłumaczył funkcjonariuszom, miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, po tym jak został skazany prawomocnym wyrokiem za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków − przekazała kpt. SG Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W związku z kontrolą, obywatelom Indii przedstawiono zarzut przekroczenia granicy wbrew obowiązującym przepisom. Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzutów. Oświadczyli, że z Indii udali się samolotem do Serbii, skąd dostali się do naczepy tira i w ten sposób przedostali się do Polski. Wszczęto wobec nich procedury administracyjne mające na celu zobowiązanie do powrotu do swojego kraju.

Na mężczyzn nałożono również mandaty karne. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, na wniosek komendanta placówki straży granicznej wydał postanowienie o umieszczeniu obywateli Indii w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy.

Polak przewożący cudzoziemców został zatrzymany pod zarzutem udzielenia pomocy w przekroczeniu granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom. − W wyniku przeprowadzonych badań toksykologicznych pod kątem obecności środków odurzających w organizmie mężczyzny, stwierdzono pozytywny wynik na obecność amfetaminy, dlatego mężczyzna został osadzony w jednym z zakładów karnych do dalszych czynności prokuratury − podsumowuje kpt. Bielec.